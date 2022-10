BVB ohne personelle Hoffnungsträger in Sevilla

Sevilla (dpa) - Kein Marco Reus, kein Mats Hummels - ohne personelle Hoffnungsträger ist Borussia Dortmund am Dienstagmorgen in die andalusische Sonne geflogen.

Die dringend benötigte Reaktion in der Champions League auf den x-ten Systemausfall beim sehnsüchtig erwarteten Angriff auf den FC Bayern München muss das Team richten, das in der Fußball-Bundesliga am Wochenende wieder so bitter enttäuschte. Das zuvor in Aussicht gestellte Comeback von Kapitän Reus und die Rückkehr von Abwehr-Stabilisator Hummels beim FC Sevilla am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) wird es nicht geben. Beide Leistungsträger fehlten beim Abflug ebenso wie Marius Wolf und Giovanni Reyna.

«Ich gehe schon davon aus, dass der eine oder andere zurückkommen wird. Wir haben noch etwas Zeit bis Mittwoch», hatte Sportchef Sebastian Kehl zuvor noch in den «Ruhr Nachrichten» geunkt. Tatsächlich flog von den zuvor Verletzten oder Erkrankten nur Torhüter Gregor Kobel mit. Ob der Schweizer indes am Mittwoch beim stark kriselnden FC Sevilla schon spielen kann, ist ungewiss. Wahrscheinlicher ist Kobels Rückkehr am Samstag im Bundesliga-Gipfel gegen die Bayern.

Suche nach Selbstvertrauen

Das Spiel in Andalusien ist enorm wichtig für das BVB-Gemüt vor dem Prestigeduell gegen die Bayern. Nach dem bitteren 2:3 beim 1. FC Köln zuletzt benötigt das Team von Trainer Edin Terzic dringend Selbstvertrauen. Denn die Westfalen befinden sich einmal mehr in der Sinnkrise. Der Auftritt beim FC hinterließ zum wiederholten Mal Zweifel darüber, ob die Dortmunder in dieser Saison endlich mal wieder ein ernst zu nehmender Titelkonkurrent für die Münchner sein können.

«Wenn wir uns so anstellen wie in der zweiten Halbzeit, klaffen Anspruch und Wirklichkeit deutlich auseinander», schimpfte Kehl vor dem wegweisenden Spiel in Sevilla, das der BVB auch angesichts der Krise der Andalusier erfolgreich gestalten sollte. Sevilla steckt im Tabellenkeller der Primera Divisíon und Trainer Julen Lopetegui droht das Aus. In den beiden Spielen gegen die Spanier am Mittwoch und daheim in der kommenden Woche können die Dortmunder bereits die Weichen für das Achtelfinale stellen.

Terminhatz bis zur WM-Pause

Das Hinspiel ist Auftakt einer Terminhatz von zwölf Spielen in nur 38 Tagen bis zur WM-Pause. «Jetzt müssen wir jede Aufgabe annehmen», forderte Terzic, der zudem deutlich entschiedener und fordernder nach der Enttäuschung in Köln auftreten will. Nur neue personelle Impulse kann er kaum setzen. Lediglich im Angriff dürften der bislang so gar nicht funktionierende Sebastién-Haller-Ersatz Anthony Modeste eine Pause und Youssoufa Moukouko eine Chance erhalten.

Ansonsten aber mangelt es ausgerechnet vor den intensiven Wochen an Alternativen. Vor allem in der Abwehr fehlt Routinier Hummels. Dabei geht es ohne den Weltmeister von 2014 noch nicht wirklich. Neun Gegentreffer kassierte Dortmund in den 208 Minuten ohne Hummels. In den 512 Bundesliga-Minuten mit ihm fiel nur ein Gegentor. Die Neuzugänge Nico Schlotterbeck und Niklas Süle stecken im Tief. Auch für Reus kommt das Spiel in Sevilla noch zu früh. Nach seiner Fußverletzung im Derby gegen den FC Schalke (1:0) Mitte September hatte Terzic das schnelle Comeback in der Vorwoche dabei schon ins Spiel gebracht. Auch der ebenfalls erkrankte Wolf und der verletzte Reyna stehen noch nicht zur Verfügung. Sie hätten sinnvolle Alternativen für eine Rotation sein können.