BVB-Präsident Watzke zu Gast in Hagen - Kneipenabend mit klaren Worten

Prominenter Besuch in Hagen: Hans-Joachim Watzke hat am Abend in einer Hagener Kneipe den direkten Austausch mit Fans gesucht. Bei Bier und Fußballtalk stellte sich der BVB-Boss den Fragen der Besucher und sprach offen über die Nähe zum Verein und zur Region.

Im Mittelpunkt des Abends stand dabei auch die Verbindung zu Hohenlimburg. Watzke betonte die Bedeutung solcher Begegnungen abseits großer Stadien und VIP-Bereiche.