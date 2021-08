BVB und Leipzig souverän - Fürth und Bremen raus

DFB-Pokal

Berlin (dpa) - Borussia Dortmund ist mit einer weiteren Erling-Haaland Show in die Mission Titelverteidigung gestartet, als ersten Bundesligisten hat es zum Auftakt des DFB-Pokals Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth erwischt.

Mit 4:5 im Elfmeterschießen verlor der Rückkehrer beim Regionalligisten SV Babelsberg 03.

Die anderen Clubs aus dem deutschen Oberhaus hielten sich schadlos, manche mit Mühe, manche in Torlaune.

Norwegische Naturgewalt

So wie der BVB oder besser: so wie Haaland. Die norwegische Fußball-Naturgewalt erzielte beim 3:0 des BVB auswärts gegen den SV Wehen Wiesbaden am Abend gleich alle Tore und steht nun bei 60 Treffern in seinen ersten 60 Pflichtspielen für die Westfalen.

Einen namhaften ehemaligen Bundesligisten erwischte es hingegen auch schon: Absteiger SV Werder Bremen erlebte eine Riesen-Enttäuschung. Die Mannschaft von Markus Anfang kassierte trotz reichlich Chancen beim Drittligisten VfL Osnabrück eine 0:2-Niederlage. Den ersten Treffer erzielte Maurice Trapp in der 44. Minute, in der Nachspielzeit machte Sven Köhler mit einem sehenswerten Tor von kurz vor der Mittellinie die Bremer Blamage perfekt.

Erfolgreiches Marsch-Debüt

Beim ersten Pflichtspiel von Jesse Marsch als neuer Coach von RB Leipzig ließen die Sachsen beim SV Sandhausen keine Zweifel aufkommen, wer der Favorit ist und gewannen 4:0 (2:0). Bayer 04 Leverkusen gewann 3:0 (2:0) beim Regionallisten Lok Leipzig, der VfB Stuttgart schlug den Regionalligisten BFC Dynamo in Berlin mit 6:0 (2:0).

Ein Torspektakel gab es beim Spiel der Bielefelder Arminia bei der Spielvereinigung Bayreuth, und das auch ohne Verlängerung. Obwohl der Viertligist lange dran blieb, setzte sich Bielefeld am Ende doch klar mit 6:3 (2:1) durch.

In Rückstand geriet zunächst auch der FC Augsburg beim Greifswalder FC. Und auch nach einer 3:1-Führung der Gäste gab sich der Viertligist nicht geschlagen und verkürzte umgehend wieder. Am Ende hieß es 4:2 (1:1) aus Augsburger Sicht.

Bochum dreht die Partie

Lange zittern mussten die Fans des Bundesliga-Rückkehrers VfL Bochum. Beim Regionalligisten Wuppertaler SV gingen die Bochumer mit einem 0:1 in die Halbzeitpause, retteten sich aber in die Verlängerung. Für den 2:1 (1:1, 0:1)-Sieg sorgte dann Robert Tesche (111.).

Die Entscheidung zugunsten von Bayern-Schreck Holstein Kiel fiel ebenfalls erst in der Verlängerung. Beim Viertligisten SC Weiche Flensburg 08 glückte lange Zeit kein Treffer. Erst in den Schlussminuten der Verlängerung gelang Kiel, das in der vergangenen Saison den FC Bayern in der zweiten Runde gestoppt hatte, die Entscheidung zum 4:2. Nach 90 Minuten hatte es 0:0 gestanden.

Eine klare Sache wurde es für den Zweitligisten Hannover 96. Beim Regionalligisten Eintracht Norderstedt feierte der ehemalige Bundesligist mit 4:0 (2:0) einen überzeugenden Sieg. Weiter kamen auch der FC St. Pauli mit einem 3:2 beim 1. FC Magdeburg und der 1. FC Nürnberg mit einem 1:0 beim SSV Ulm.

© dpa-infocom, dpa:210807-99-760855/11

Leipzigs Torschütze Willi Orban (3.v.l.) jubelt mit den Mannschaftskollegen über das Tor zur 1:0-Führung. Foto: Uwe Anspach/dpa © Uwe Anspach (dpa) Leipzigs Torschütze Willi Orban (3.v.l.) jubelt mit den Mannschaftskollegen über das Tor zur 1:0-Führung. Foto: Uwe Anspach/dpa © Uwe Anspach (dpa)

Leverkusens Kerem Demirbay (3.v.l.) bejubelt den Führungstreffer seines Teams mit den Mannschaftskameraden. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa © Hendrik Schmidt (dpa) Leverkusens Kerem Demirbay (3.v.l.) bejubelt den Führungstreffer seines Teams mit den Mannschaftskameraden. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa © Hendrik Schmidt (dpa)

Bremens Maximilian Eggestein (l) und Lars-Lukas Mai konnten die Pokal-Niederlage beim VfL Osnabrück nicht verhindern. Foto: David Inderlied/dpa © David Inderlied (dpa) Bremens Maximilian Eggestein (l) und Lars-Lukas Mai konnten die Pokal-Niederlage beim VfL Osnabrück nicht verhindern. Foto: David Inderlied/dpa © David Inderlied (dpa)

Bielefelds Jacob Laursen von Arminia Bielefeld jubelt über seinen Treffer zur 1:0-Führung. Foto: Daniel Karmann/dpa © Daniel Karmann (dpa) Bielefelds Jacob Laursen von Arminia Bielefeld jubelt über seinen Treffer zur 1:0-Führung. Foto: Daniel Karmann/dpa © Daniel Karmann (dpa)

Stuttgarts Team klatscht sich ab, nachdem Ghaddioui für den Führungstreffer gesorgt hat. Foto: Andreas Gora/dpa © Andreas Gora (dpa) Stuttgarts Team klatscht sich ab, nachdem Ghaddioui für den Führungstreffer gesorgt hat. Foto: Andreas Gora/dpa © Andreas Gora (dpa)

Hannovers Philipp Ochs (verdeckt) feiert mit seinen Teamkollegen das erste Tor seiner Mannschaft. Foto: Daniel Reinhardt/dpa © Daniel Reinhardt (dpa) Hannovers Philipp Ochs (verdeckt) feiert mit seinen Teamkollegen das erste Tor seiner Mannschaft. Foto: Daniel Reinhardt/dpa © Daniel Reinhardt (dpa)

Augsburgs Fredrik Jensen (l) und Rudolf Sanin aus Greifswald kämpfen um den Ball. Foto: Stefan Sauer/dpa © Stefan Sauer (dpa) Augsburgs Fredrik Jensen (l) und Rudolf Sanin aus Greifswald kämpfen um den Ball. Foto: Stefan Sauer/dpa © Stefan Sauer (dpa)

Robert Tesche (2.v.r.) jubelt in der Verlängerung mit seinen Teamgefährten über die erneute Bochumer Führung. Foto: Revierfoto/dpa © Revierfoto (dpa) Robert Tesche (2.v.r.) jubelt in der Verlängerung mit seinen Teamgefährten über die erneute Bochumer Führung. Foto: Revierfoto/dpa © Revierfoto (dpa)

Jan Fiete Arp (2.v.r.) jubelt mit seinen Teamgefährten über seinen Treffer zur Kieler Führung. Foto: Axel Heimken/dpa © Axel Heimken (dpa) Jan Fiete Arp (2.v.r.) jubelt mit seinen Teamgefährten über seinen Treffer zur Kieler Führung. Foto: Axel Heimken/dpa © Axel Heimken (dpa)

Der Viertligist SV Babelsberg zieht gegen den Bundesligisten Greuther Fürth in die nächste Pokal-Runde ein. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa © Soeren Stache (dpa) Der Viertligist SV Babelsberg zieht gegen den Bundesligisten Greuther Fürth in die nächste Pokal-Runde ein. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa © Soeren Stache (dpa)

Magdeburgs Torhüter Dominik Reimann (l) klärt gegen St. Paulis Doppeltorschützen Guido Burgstaller. Foto: Eroll Popova/dpa-Zentralbild/dpa © Eroll Popova (dpa) Magdeburgs Torhüter Dominik Reimann (l) klärt gegen St. Paulis Doppeltorschützen Guido Burgstaller. Foto: Eroll Popova/dpa-Zentralbild/dpa © Eroll Popova (dpa)