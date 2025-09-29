Café Mundial muss schließen

Das Café Mundial hat schon lange keine schwarzen Zahlen mehr geschrieben - deswegen wurde jetzt die Reißleine gezogen. Es kamen einfach zu wenige Gäste. Das Café ist und bleibt ein wirtschaftlicher Betrieb - und schwarze Zahlen hat das Café schon lange nicht mehr geschrieben. Die Lage direkt an der Volme im Dr.-Ferdinand-David-Park ist zwar schön und auch der Spielplatz um die Ecke ist ein Pluspunkt, doch die Leute kommen einfach nicht von der Innenstadt her, auch wenn es nur drei Minuten Fußweg vom Friedrich-Ebert-Platz aus sind. Lange wurde versucht das vegetarisch-vegane Café am AllerWeltHaus zu retten, doch am Ende haben alle Bemühungen nicht gereicht. Dabei hat man viel gemacht in den letzten Monaten, erklärt Johann Christian Grote:

Viele Unterstützerinnen und Unterstützer haben sich gefunden, um dem Café wieder auf die Beine zu helfen. Bei einer Crowdfunding-Aktion kamen in nur fünf Tagen über 12.000 Euro zusammen. Über 200 Leute haben gespendet. Gereicht hat das alles aber nicht. Die letzten Monate waren für alle sehr emotional:

Nie wieder Café Mundial? Das will keiner akzeptieren. Deswegen wird weiter überlegt, mit welchem Konzept man das Café wieder öffnen könnte.

Noch ist aber nichts spruchreif. Man will auch schauen, wie man andere Zielgruppen ansprechen könnte. Immerhin kommen hier täglich hunderte Schülerinnen und Schüler vorbei - doch junge Leute haben das Café nicht auf dem Schirm.

Jetzt heißt es erstmal: durchatmen, Gedanken ordnen und schauen, was die Zukunft bringt.