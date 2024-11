Cameron Diaz und Jamie Foxx schlagen in «Back in Action» zu

Los Angeles (dpa) - Mit viel Action kehrt Hollywoodstar Cameron Diaz (52, «Verrückt nach Mary») nach jahrelanger Drehpause an der Seite von Co-Star Jamie Foxx (56) auf den Bildschirm zurück. Der Streamingdienst Netflix kündigte die Komödie «Back in Action» mit einem fetzigen Trailer für den 17. Januar an. In dem gut einminütigen Video geht es mit Flammenwerfern, Fäusten, Schnellbooten, Motorrädern und Flugzeugabstürzen zur Sache. Sie fühle sich wieder «richtig lebendig», strahlt Diaz nach einer wilden Kampfszene in ihrer Rolle als CIA-Agentin.

Unter der Regie von Seth Gordon («Baywatch») spielen Diaz und Foxx ein Paar von Ex-Geheimagenten, die ihren Job gegen ein ruhiges Familienleben mit zwei Kindern eingetauscht haben. Doch dann werden die Eheleute enttarnt und wieder in die Welt der Spionage hineingezogen. Es spielen unter anderem auch Glenn Close, Kyle Chandler und Andrew Scott mit.

Die Dreharbeiten wurden überschattet von einer Erkrankung Foxx'. Der Oscar-Preisträger («Ray») musste 2023 nach Angaben seiner Familie wegen «medizinischer Komplikationen» lange in einer Klinik behandelt werden. Den genauen Grund haben Foxx und seine Familie bisher nicht bekanntgegeben.

Diaz war zuletzt 2014 in der Musicalverfilmung «Annie» zu sehen - ebenfalls gemeinsam mit Foxx. Dann zog sie sich aus dem Filmgeschäft zurück. 2015 heiratete sie den Good-Charlotte-Gitarristen Benji Madden, 2019 kam Tochter Raddix zur Welt, im März 2024 folgte Söhnchen Cardinal.









