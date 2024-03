Cannabis-Freigabe: Kühnert nimmt Grüne in die Pflicht

Die geplante Teil-Freigabe der Droge Cannabis ist hochumstritten. Am Freitag entscheidet der Bundesrat, ob das Gesetz in den Vermittlungsausschuss muss - und womöglich in der Versenkung verschwindet.

© Christian Charisius/dpa