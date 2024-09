Cathy Hummels moderiert nicht mehr «Kampf der Realitystars»

Berlin (dpa) - RTLzwei verändert seine Trash-TV-Show «Kampf der Realitystars». Dazu zählt auch, dass Cathy Hummels nicht mehr Moderatorin der Show sein wird. Vom Sender hieß es, nach fünf Staffeln plane man eine «inhaltliche Weiterentwicklung». Gleichzeitig wünsche sich Moderatorin Hummels mehr Zeit für ihr Privatleben. Auf Instagram machte sie bekannt, dass sie mehr Zeit für ihren Sohn mit Blick auf seine Schulzeit haben wolle.

Der Sender verriet noch nicht, was sich genau an der Reality-Show, in der Stars und Sternchen miteinander an einem Strand in Thailand leben und gegeneinander in Spielen um eine Siegprämie antreten, verändern wird. Von Programmdirektor Entertainment, Malte Kruber, hieß es lediglich: «"Kampf der Realitystars" werden wir konsequent weiterentwickeln, unsere vielen Fans mit spannenden Veränderungen überraschen und das Format völlig neu aufladen.»