Cathy Hummels will weiter als Moderatorin arbeiten

«Kampf der Realitystars»

München (dpa) - Influencerin Cathy Hummels (33) sieht ihre berufliche Zukunft weiter als Moderatorin. «Dass ich als Moderatorin weiter zu sehen sein werde, das ist ein Fakt», sagt sie im Interview der Deutschen Presse-Agentur in München.

«Shows, natürlich auch Reality-Formate, Dating-Formate - ich leg' mich da nicht so fest.» Von diesem Mittwoch (14. Juli) an ist die Frau von Fußball-Nationalspieler Mats Hummels (32) wieder in dem RTLZwei-Format «Kampf der Realitystars» zu sehen.

25 Promis kämpfen dabei unter dem freiem Himmel Thailands um den Titel und 50 000 Euro. Darunter sind bekannte Fernseh-Gesichter wie «Bauer sucht Frau»-Teilnehmerin Narumol, oder die frühere «Germany's Next Topmodel»-Kandidatin Gina-Lisa Lohfink. Hummels versprach: «Es wird spektakulär.»

