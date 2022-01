CDU-Politiker Max Otte nimmt AfD-Nominierung an

Bundespräsidenten-Wahl

Berlin (dpa) - Der Chef der erzkonservativen Werte-Union, Max Otte, will für die AfD für das Amt des Bundespräsidenten kandidieren. «Ich nehme die Nominierung der AfD gerne an», sagte Otte dem «Spiegel». Die CDU reagierte empört.

Otte ergänzte: «Ich empfinde den Vorschlag als große Ehre.» Der «Welt» sagte das CDU-Mitglied: «Das Amt ist unabhängig von Parteien, man sollte auf das Amt nicht aus parteipolitischer Sicht schauen.» Er werde mit den Themen Soziales sowie Bürger- und Grundrechte kandidieren.

Dem «Spiegel» sagte Otte: «Ich sehe die AfD klar auf dem Boden des

Grundgesetzes.» Deswegen «wäre ein CDU-Ausschlussverfahren gegen mich nicht nur nicht nachvollziehbar, sondern auch unvereinbar mit den demokratischen Grundsätzen.» Für seine «Entscheidungsfindung haben die Warnungen der CDU keine Rolle gespielt». Otte signalisierte, es im Falle eines Parteiordnungsverfahrens darauf ankommen zu lassen. Er sagte: «Freiwillig werde ich aus der CDU nicht austreten.» In der «Welt» betonte Otte: «Ich empfinde die Nominierung der AfD als

große Ehre und nehme sie gerne an.»

CDU empört

Die CDU-Spitze hatte Otte ein Ultimatum bis 17.30 Uhr, um zu erklären, ob er die Nominierung annehme oder nicht. Um 18.00 Uhr werde der Bundesvorstand über das weitere Verfahren beraten, kündigte der künftige Generalsekretär Mario Czaja an, der noch nicht im Amt ist.

«Wer dies als Christdemokrat überhaupt erwägt, von der AfD für das Amt des Bundespräsidenten nominiert zu werden, der verletzt die Werte der CDU und hat in unserer Partei nichts verloren», sagte der amtierende Generalsekretär Paul Ziemiak in Berlin. «Wir fordern auch ganz ausdrücklich Herrn Dr. Otte auf, die CDU zu verlassen.»

Auch der scheidende CDU-Parteichef Armin Laschet kritisierte Otte scharf. «Von der AfD als Präsidentschaftskandidat nominiert zu werden, ist keine Ehre, sondern eine Schande», schrieb er auf Twitter. Wer dies als Christdemokrat überhaupt erwäge, schädige das Ansehen der Union, verletze ihre Werte und habe in der CDU nichts verloren. Auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt legte Otte den Austritt aus der CDU nahe.

Die Kölner CDU will gegen Otte ein Parteiausschlussverfahren einleiten. Das habe der Kreisverband gemeinsam mit dem Landesverband und der Bundespartei beschlossen, sagte die Sprecherin der Kölner CDU der Deutschen Presse-Agentur.

NRW-Ministerpräsident und CDU-Landeschef Hendrik Wüst hatte Otte kurz zuvor zum Austritt aus der CDU aufgefordert. In der «Rheinischen Post» kündigte Wüst ein Ausschlussverfahren an, sollte Otte für die AfD für das Amt des Bundespräsidenten kandidieren. Die Kölner CDU-Sprecherin betonte, man beobachte Otto schon länger sehr kritisch und gehe davon aus, dass nun die Voraussetzungen für einen Parteiausschluss gegeben seien. Otte gehört dem Kölner Kreisverband an.

Otte hat interne Kritiker

Die Werte-Union mit nach eigenen Angaben rund 4000 Mitgliedern sieht sich als Vertretung der besonders konservativen Strömung in der Union, ist aber keine offizielle Parteigliederung. Interne Kritiker werfen Otte schon länger vor, die Werte-Union noch weiter nach rechts rücken und zur AfD hin öffnen zu wollen. Otte hatte 2017 in einem Interview angekündigt, er wolle bei der Bundestagswahl die AfD wählen - auch wegen des Kurses von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Der Fondsmanager war bis Januar 2021 Kuratoriumsvorsitzender der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung.

Nach seiner Wahl zum Vorsitzenden der Werte-Union traten Mitglieder verschiedener Landesvorstände aus Protest gegen Ottes Kurs zurück. Chancen auf das Amt des Bundespräsidenten hat Otte praktisch nicht. Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier kandidiert mit Unterstützung der Regierungsparteien und der Union für weitere fünf Jahre. Vor gut zwei Wochen hatte die Linke den Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert als weiteren Kandidaten nominiert.

