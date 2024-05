Celtics stehen nach Sieg über Pacers in den NBA-Finals

Indianapolis (dpa) – Die Boston Celtics haben mit einer überzeugenden Vorstellung die NBA-Finals erreicht. Der 17-malige Meister gewann am Montag (Ortszeit) auch das vierte Spiel der Eastern Conference Finals gegen die Indiana Pacers mit 105:102 (58:57) und entschied die Best-of-Seven-Serie mit 4:0-Siegen für sich.

Zum ersten Mal seit 2015 gewann eine Mannschaft die Ost-Finals ohne Niederlage, mit einem sogenannten «Sweep». Die Celtics stehen zum zweiten Mal in den vergangenen drei Jahren in der Endspielserie der nordamerikanischen Basketballliga. 2022 mussten sie sich den Golden State Warriors geschlagen geben.

Die Celtics lagen knapp neun Minuten vor Schluss mit neun Punkten zurück, drehten die Partie aber noch dank eines 7:0-Endspurts in den letzten drei Minuten. Bei 45 Sekunden Restzeit traf Bostons Derrick White den entscheidenden Dreier zum Endstand.

Celtics in den Finals nun gegen Dallas oder Minnesota

«Sie haben bis zur letzten Minute gekämpft und wollten nicht aufgeben. Aber am Ende haben wir einen Weg gefunden zu gewinnen: mit wichtigen Aktionen in der Verteidigung und Rebounds, unsere Spieler haben zur richtigen Zeit die Würfe getroffen», sagte Jayson Tatum zum Sieg.

Tatum war mit 26 Punkten, 13 Rebounds und acht Assists ein Erfolgsgarant. Bester Werfer der Celtics war Jaylen Brown mit 29 Zählern. Er wurde als wertvollster Spieler der Serie ausgezeichnet. Die Pacers mussten erneut auf ihren verletzten Spielmacher Tyrese Haliburton verzichten und wurden von Andrew Nembhard (24 Punkte, zehn Assists) angeführt.

In den NBA-Finals werden die Celtics auf die Dallas Mavericks oder Minnesota Timberwolves treffen. In den Western Conference Finals führen die Mavericks mit 3:0 und benötigen noch ein Sieg zum Weiterkommen. Die erste Partie der Endspielserie wird am 6. Juni (Ortszeit) in Boston stattfinden.