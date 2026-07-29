Chance Bildungscampus

Realisiert werden soll das Ganze auf dem Campus der Fernuniversität. Zur Zeit laufen dazu Gespräche zwischen Fernuni, Fachhochschule Südwestfalen, der Stadt Hagen und dem NRW-Wissenschaftsministerium. Bevor über die Berufskollegs entschieden wird, ist zu klären, ob das Gelände, das dem landeseigenen Immobilienbetrieb BLB gehört, von anderen Landeseinrichtungen gebraucht wird. Ist das nicht der Fall, kann der BLB den benötigten Teil der Stadt Hagen überlassen. Der Bildungscampus könnte dann, wenn er realisiert wird, auch Standort für mindestens eins der beiden Cuno-Berufskollegs werden. Ob auch die Cuno 2 inclusive Sporthalle dort untergebracht werden kann, wird noch geprüft. Der angedachte Neubau des gesamten Komplexes am Ischeland rückt damit vorerst etwas in den Hintergrund.