Chance Bildungscampus
Er könnte eine Perspektive für die Cuno-Berufskollegs sein: Der geplante Hagener Bildungscampus. Oberbürgermeister Dennis Rehbein hatte die Idee des Bildungscampus bereits im Frühjahr im Rat vorgestellt, Radio Hagen hatte im Anschluß daran darüber berichtet. Geplant ist, daß universitäre, hochschul - und auch berufliche Bildung auf ein und demselben Gelände untergebracht werden und zusammen wirken sollen.
Veröffentlicht: Mittwoch, 29.07.2026 15:40
Realisiert werden soll das Ganze auf dem Campus der Fernuniversität. Zur Zeit laufen dazu Gespräche zwischen Fernuni, Fachhochschule Südwestfalen, der Stadt Hagen und dem NRW-Wissenschaftsministerium. Bevor über die Berufskollegs entschieden wird, ist zu klären, ob das Gelände, das dem landeseigenen Immobilienbetrieb BLB gehört, von anderen Landeseinrichtungen gebraucht wird. Ist das nicht der Fall, kann der BLB den benötigten Teil der Stadt Hagen überlassen. Der Bildungscampus könnte dann, wenn er realisiert wird, auch Standort für mindestens eins der beiden Cuno-Berufskollegs werden. Ob auch die Cuno 2 inclusive Sporthalle dort untergebracht werden kann, wird noch geprüft. Der angedachte Neubau des gesamten Komplexes am Ischeland rückt damit vorerst etwas in den Hintergrund.