Charlize Theron wird als Kletterin in «Apex»-Thriller gejagt

Los Angeles (dpa) - Oscar-Preisträgerin Charlize Theron («Monster») lässt sich auf eine adrenalinreiche Filmrolle ein. In dem geplanten Thriller «Apex» soll sie eine Bergkletterin spielen, die in der Wildnis von einem Psychopathen verfolgt wird. Für die Bösewicht-Rolle wurde nun der britische Star Taron Egerton (35, «Kingsman», «Rocketman») gefunden, wie die US-Branchenportale «Hollywood Reporter» und «Deadline.com» berichteten. Die Regie übernimmt der isländische Filmemacher Baltasar Kormákur (58), der bereits Überlebensdramen wie «Everest», «Die Farbe des Horizonts» und «Beast – Jäger ohne Gnade» inszenierte.

Die gebürtige Südafrikanerin Theron (49) stellte ihre Action-Künste schon in «Fast & Furious»-Folgen und in Filmen wie «Mad Max: Fury Road», «Atomic Blonde» und «The Old Guard» unter Beweis. Bei dem Projekt des Streamingdienstes Netflix ist die Schauspielerin auch als Produzentin an Bord. Die Story aus der Feder von Drehbuchautor Jeremy Robbins wird als eine Mischung aus der Kletter-Doku «Free Solo» und dem Horror-Thriller «Das Schweigen der Lämmer» beschrieben.