Charts: Taylor Swift vor Eminem an der Spitze

Baden-Baden (dpa) - Mit Taylor Swift und Eminem belegen in dieser Woche zwei US-amerikanische Superstars die Top-Plätze der deutschen Album-Charts. Auf Platz eins klettert Swift mit «The Tortured Poets Department». Die 34-Jährige macht derzeit mit ihrer «Eras-Tour» in Deutschland Station.

Auf Platz zwei steigt diese Woche Eminem mit seinem neuen Album «The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)» ein, wie GfK Entertainment mitteilt. Dahinter ebenfalls neu eingestiegen ist dArtagnan mit «Herzblut». Von Platz vier auf fünf rutscht diese Woche Billie Eilish mit ihrer Platte «Hit Me Hard And Soft».

In den Single-Charts sichert sich Dauerbrenner «Wunder» von Ayliva & Apache 207 die erste Platzierung. Damit verbannt das Duo «Zeit, dass sich was dreht» von $OHO BANI, Herbert Grönemeyer & Ericson auf Platz zwei. Auf der Drei bleibt Artemas mit «I Like The Way You Kiss Me». Eminems «Houdini» klettert von Platz acht auf die vierte Position und Cyril sichert sich Rang fünf mit «Stumblin' In».