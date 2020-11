Chelsea, Sevilla, Barca und Juventus im Achtelfinale

Champions League

Chelsea siegte am Dienstag bei Stade Rennes 2:1 (1:0) und ist damit nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen. Gleiches gilt für den FC Sevilla, der bei FK Krasnodar ebenfalls 2:1 (1:1) gewann. Chelsea und Sevilla weisen in Gruppe E jeweils zehn Punkte auf. Für Rennes und Krasnodar (jeweils 1) geht es nur noch um die Europa-League-Qualifikation.

In Gruppe G hat der FC Barcelona auch ohne den geschonten Lionel Messi mit dem 4:0 (0:0) bei Dynamo Kiew den vierten Sieg im vierten Spiel geholt. Hinter Barca ist der italienische Rekordmeister Juventus dank des glücklichen 2:1 (1:1) gegen Ferencvaros Budapest mit neun Punkten ebenfalls weiter. Kiew und Budapest sind mit jeweils einem Zähler abgeschlagen.

In der Leipziger Gruppe H hat Manchester United durch ein 4:1 (3:0) gegen Istanbul Basaksehir die Tabellenspitze mit neun Zählern behauptet. Den Red Devils fehlt damit nur noch ein Sieg. Gute Aussichten hat auch Lazio Rom als Zweiter der Gruppe F hinter Borussia Dortmund. Die Italiener liegen nach dem 3:1 (2:1) gegen Zenit St. Petersburg vier Punkte vor dem Dritten Brügge.

In Rennes entschied Weltmeister Olivier Giroud in der Nachspielzeit das Spiel (90.+1 Minute). Zuvor hatte der Ex-Kölner Serhou Guirassy (85.) die erstmalige Chelsea-Führung durch Callum Hudson-Odoi (22.) ausgeglichen. Werner stand in der Startelf, Havertz wurde eine knappe Viertelstunde vor Schluss eingewechselt, Rüdiger kam nicht zum Einsatz.

© dpa-infocom, dpa:201124-99-451126/4

Der FC Barcelona setzte sich locker bei Dynamo Kiew durch. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa © Efrem Lukatsky (dpa) Der FC Barcelona setzte sich locker bei Dynamo Kiew durch. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa © Efrem Lukatsky (dpa)

Juve um Superstar Cristiano Ronaldo (2.v.l) feierte einen späten Sieg. Foto: Marco Alpozzi/LaPresse/dpa © Marco Alpozzi (dpa) Juve um Superstar Cristiano Ronaldo (2.v.l) feierte einen späten Sieg. Foto: Marco Alpozzi/LaPresse/dpa © Marco Alpozzi (dpa)

Bruno Fernandes (r) schnürte für Manchester United einen Doppelpack. Foto: Andrew Yates/CSM via ZUMA Wire/dpa © Andrew Yates (dpa) Bruno Fernandes (r) schnürte für Manchester United einen Doppelpack. Foto: Andrew Yates/CSM via ZUMA Wire/dpa © Andrew Yates (dpa)