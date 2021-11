Chinas Militär baut Modelle von US-Kriegsschiffen für Übung

Satellitenaufnahmen

Peking (dpa) - Das chinesische Militär hat nach amerikanischen Angaben Attrappen eines Flugzeugträgers und zwei anderer Kriegsschiffe der USA für mögliche Zielübungen in der Wüste gebaut.

Wie aus einem Bericht des US Naval Institutes in Annapolis (US-Bundesstaat Maryland) hervorgeht, zeigen Satellitenaufnahmen die Nachbildungen in der Ruoqiang-Gegend der Taklamakan-Wüste in der nordwestchinesischen Region Xinjiang.

Das Flugzeugträger-Modell sei praktisch flach in Originalgröße und dürfte auf dem Radar ähnlich wie ein Zielbild erscheinen, heißt es in dem Bericht. Es sei nicht das erste Mal, dass solche Ziele in der Wüste gebaut worden seien, doch seien diese Nachbildungen genauer und weiter entwickelt. Auf eine Frage nach dem Bericht sagte der Sprecher des Außenministeriums, Wang Wenbin, vor der Presse in Peking: «Ich weiß nichts von dieser Sache.»

Der Bericht fällt in eine Zeit wachsender Spannungen zwischen beiden Ländern um Taiwan oder Chinas umstrittene Territorialansprüche im Südchinesischen Meer.

Das Satellitenbild zeigt ein Schienenterminal und ein Ziellagergebäude. Das chinesische Militär hat nach US-Angaben Attrappen Kriegsschiffe der USA für mögliche Zielübungen in der Wüste gebaut. Foto: Uncredited/Maxar Technologies/AP/dpa © Uncredited (dpa)