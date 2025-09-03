Navigation

Chinas Präsident Xi eröffnet Militärparade in Peking

Veröffentlicht: Mittwoch, 03.09.2025 04:07

Staatsgäste wie Kim Jong Un und Wladimir Putin verfolgen in Peking Militärtechnik und Tausende Soldaten. Was China mit der Parade demonstrieren will.

Militärparade in Peking
© Andy Wong/AP/dpa

Weltkriegsgedenken

Peking (dpa) - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat mit einem Appell für Weltfrieden die große Militärparade in Peking eröffnet. «Heute steht die Menschheit erneut vor der Wahl zwischen Frieden und Krieg, Dialog und Konfrontation, Win-Win und Nullsummenspiel», sagte Xi über dem Abbild von Mao Zedong auf dem Tor vor dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking. 

Das chinesische Volk stehe fest auf der richtigen Seite der Geschichte und auf der Seite der menschlichen Zivilisation und des Fortschritts. China werde am Weg der friedlichen Entwicklung festhalten. Xi fuhr nach seiner Rede die aufgereihten Truppen mit einem Auto ab. 

26 Staats- und Regierungschef angereist 

Die Militärparade, der auch Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und Russlands Präsident Wladimir Putin beiwohnten, soll Tausende Soldaten und Hunderte Militärfahrzeuge in Dutzenden Formationen zeigen. China will vor den Augen der 26 Staats- und Regierungschefs seine militärische Stärke und Entwicklung unter Beweis stellen. Die Armee hatte angekündigt, neue, in China entwickelte Waffensysteme zeigen zu wollen.

