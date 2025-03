Chinesischer Techkonzern Baidu bringt neue KI-Modelle heraus

Peking (dpa) - Der chinesische Techkonzern Baidu hat zwei neue KI-Modelle auf den Markt gebracht. Wie das Unternehmen mitteilte, handelt es sich um ein Basis-Modell namens Ernie 4.5 und das auf logisches Denken ausgerichtete Modell Ernie X1. Dieses soll laut Firmenangaben «die gleiche Leistung» wie der chinesische Chatbot DeepSeek bieten, aber «nur die Hälfte» kosten.

Das chinesische Start-Up DeepSeek hatte zu Beginn des Jahres mit seinem gleichnamigen Chatbot für Furore gesorgt. Denn die Firma gab an, mit einem Bruchteil der bisher üblichen Kosten ein Produkt entwickelt zu haben, das der Konkurrenz von ChatGPT von US-Platzhirsch OpenAI ebenbürtig sei. Dies löste ein kurzzeitiges Börsenbeben in den Vereinigten Staaten aus, da Investoren die Effizienz der US-Techfirmen in Zweifel zogen. Der Kurs des Chipproduzenten Nvidia brach kurzzeitig um 17 Prozent ein.

Die Internetfirma Baidu mit Sitz in Peking wurde zunächst für ihre gleichnamige Suchmaschine in China bekannt. Zudem gilt Baidu federführend im Bereich autonomes Fahren und betreibt eine Robotaxi Sparte namens Apollo. 2023 brachte Baidu die erste Version des KI-Chatbots Ernie auf den Markt.