Christopher Nolan stellt «Oppenheimer»-Poster ins Netz

Los Angeles (dpa) - Regisseur Christopher Nolan (51, «The Dark Knight», «Dunkirk») hat das erste Poster für sein starbesetztes «Oppenheimer»-Drama veröffentlicht.

Vor einem riesigen, orangen Feuerball steht der Atom-Physiker J. Robert Oppenheimer als kleine Figur. «Die Welt ändert sich für immer», heißt es unter dem Titel. Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt und Florence Pugh werden als Darsteller aufgelistet. Nolan stellte das Poster am Donnerstag (Ortszeit) ins Netz, genau ein Jahr vor dem geplanten US-Kinostart am 21. Juli 2023.

In dem Biopic verkörpert der Ire Cillian Murphy («Dunkirk») den «Vater der Atombombe». Der Film spielt während des Zweiten Weltkriegs, als Oppenheimer (1904-1967) maßgeblich an der Entwicklung der Atombombe arbeitete. Der Amerikaner deutsch-jüdischer Abstammung leitete das streng geheime Manhattan-Projekt in Los Alamos. Nach dem Abwurf der ersten Atombombe auf Hiroshima am 6. August 1945 war Oppenheimer erschüttert von der Zerstörungskraft der Bombe, engagierte sich gegen den Einsatz von Nuklearwaffen und wurde in den USA Opfer einer antikommunistischen Hetzjagd.