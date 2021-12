Chronologie des Sports im Jahr 2021

Rückblick Teil 3

Der dritte Teil des sportlichen Jahresrückblicks 2021:

01.07. Offensivspieler Jadon Sancho wechselt für 85 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Manchester United.

02.07. Rio-Weltmeister Toni Kroos beendet seine Karriere als deutscher Fußball-Nationalspieler.

04.07. Die deutschen Basketballer qualifizieren sich im kroatischen Split für die Olympischen Spiele.

08.07. Nach der erneuten Verhängung des Corona-Notstands in Japan beschließen die Olympia-Organisatoren den Ausschluss von Zuschauern von den Wettbewerben in Tokio.

11.07. Italien wird zum zweiten Mal Fußball-Europameister. Im Finale gewinnt Roberto Mancinis Team im Elfmeterschießen gegen England.

11.07. Der Serbe Novak Djokovic gewinnt das Tennisturnier in Wimbledon und zieht mit seinem 20. Grand-Slam-Titel mit dem Spanier Rafael Nadal und dem Schweizer Roger Federer gleich.

18.07. Titelverteidiger Tadej Pogacar gewinnt die 108. Tour de France der Radprofis.

18.07. In Silverstone kollidieren Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton und Herausforderer Max Verstappen. Hamilton siegt, Verstappen scheidet aus.

21.07. Die australische Metropole Brisbane ist Gastgeber der Olympischen Spiele 2032.

22.07. Beachvolleyballerin Laura Ludwig und Wasserspringer Patrick Hausding tragen die deutsche Fahne bei der Olympia-Eröffnungsfeier.

23.07. Die Olympischen Spiele von Tokio beginnen offiziell. Der deutsche Radprofi Simon Geschke wird positiv auf das Coronavirus getestet.

27.07. Slalomkanutin Ricarda Funk sorgt für die erste deutsche Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio. Auch die deutsche Dressur-Mannschaft wird Olympiasieger.

28.07. Sarah Köhler beschert den deutschen Beckenschwimmern mit Bronze in Tokio die erste Medaille bei Olympia seit 2008.

29.07. Rad-Sportdirektor Patrick Moster muss nach seiner rassistischen Entgleisung bei Olympia vorzeitig abreisen.

01.08. Tennisprofi Alexander Zverev gewinnt die Olympia-Goldmedaille im Einzel. Usain Bolts Nachfolger über 100 Meter wird überraschend der Italiener Lamont Marcell Jacobs.

02.08. Die Ringerin Aline Rotter-Focken und die Reiterin Julia Krajewski gewinnen Olympia-Gold in Tokio.

03.08. Weitspringerin Malaika Mihambo und der Bahn-Vierer der Frauen krönen sich zu Olympiasiegerinnen.

03.08. Das Erstrundenspiel im DFB-Pokal zwischen dem FC Bayern und dem Fünftligisten Bremer SV wird coronabedingt verschoben.

05.08. Florian Wellbrock ist Olympiasieger über zehn Kilometer im Freiwasserschwimmen und beschert dem Deutschen Schwimm-Verband die erste Olympia-Goldmedaille seit 2008.

05.08. Der argentinische Fußball-Superstar Lionel Messi erhält beim FC Barcelona keinen neuen Vertrag.

07.08. Der deutsche Kajak-Vierer der Männer holt Olympia-Gold. Fünfkampf-Bundestrainerin Kim Raisner wird für ihr Verhalten von den Spielen ausgeschlossen.

08.08. Die olympische Flamme der Sommerspiele in Tokio ist erloschen.

10.08. Der Wechsel von Lionel Messi zu Paris Saint-Germain ist perfekt.

15.08. Fußball-Legende Gerd Müller stirbt im Alter von 75 Jahren.

16.08. Dem VfL Wolfsburg wird der 3:1-Sieg im DFB-Pokal beim SC Preußen Münster wegen eines Wechselfehlers nachträglich aberkannt.

26.08. Der italienische Europameister und Champions-League-Sieger Jorginho wird zu Europas Fußballer des Jahres gewählt.

27.08. Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo verlässt Juventus Turin und wechselt zu seinem früheren Verein Manchester United.

29.08. Der frühere IOC-Präsident Jacques Rogge stirbt im Alter von 79 Jahren.

12.09. Die Formel-1-Piloten Max Verstappen und Lewis Hamilton kollidieren in Monza - beide scheiden aus.

17.09. U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz erhält vom DFB die Freigabe und wird türkischer Nationaltrainer.

22.09. In seinem letzten Rennen als Radprofi gewinnt Tony Martin WM-Gold in der Mixed-Staffel.

11.10. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft qualifiziert sich für die WM in Katar.

23.10. Nationalspieler Joshua Kimmich löst mit seinen Aussagen über die bisher nicht erfolgte Corona-Impfung eine breite gesellschaftliche Debatte aus.

24.10. Der VfL Wolfsburg trennt sich von Trainer Mark van Bommel, sein Nachfolger wird Florian Kohfeldt.

27.10. Der FC Bayern kassiert im DFB-Pokal eine empfindliche 0:5-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach.

04.11. Das Reiten wird nach den Olympischen Spielen 2024 in Paris nicht mehr Teil des Modernen Fünfkampfs sein. Welche Sportart folgt, ist noch unklar.

09.11. Bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gibt es einen Corona-Fall. Niklas Süle wird positiv getestet, mehrere Mitspieler müssen daraufhin in Quarantäne.

20.11. Markus Anfang tritt als Trainer von Werder Bremen zurück und reagiert damit auf staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. Es besteht der Verdacht, dass Anfang ein gefälschtes Impfzertifikat benutzt haben soll.

21.11. Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev gewinnt das Finale der acht besten Profis des Jahres in Turin.

24.11. Der ungeimpfte Bayern-Star Joshua Kimmich wird positiv auf das Coronavirus getestet.

28.11. Der Rennstallgründer und langjährige Formel-1-Teamchef Frank Williams stirbt im Alter von 79 Jahren.

29.11. Hertha BSC Berlin trennt sich von Trainer Pal Dardai. Bis zum Saisonende übernimmt Tayfun Korkut.

29.11. Ralf Rangnick wird bis zum Saisonende neuer Trainer beim englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United. Danach soll er für zwei weitere Jahre als Berater für United arbeiten.

03.12. Horst Eckel stirbt als letzter lebender Fußball-Weltmeister von 1954 im Alter von 89 Jahren.

04.12. Der Tischtennis-Funktionär Thomas Weikert wird als neuer Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes gewählt.

05.12. Beim vorletzten Rennen der Formel-1-Saison kollidieren die Rivalen Hamilton und Verstappen mehrere Male. Punktgleich geht es zum Saisonfinale nach Abu Dhabi.

05.12. RB Leipzig trennt sich von Trainer Jesse Marsch, auf ihn folgt Domenico Tedesco.

12.12. Max Verstappen wird zum ersten Mal Formel-1-Weltmeister.

12.12. Joshua Kimmich kündigt in einem ZDF-Interview an, sich so bald wie möglich gegen das Coronavirus impfen lassen zu wollen.

13.12. Wegen einer Technikpanne muss die Champions-League- Auslosung wiederholt werden. Der FC Bayern trifft im Achtelfinale auf Salzburg.

16.12. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bekommt bei der Auslosung für die Nations League Europameister Italien, den EM-Finalisten England und Ungarn zugelost.

© dpa-infocom, dpa:211227-99-516694/6

Wimbledon-Sieger 2021: Der Serbe Novak Djokovic. Foto: Adam Davy/PA Wire/dpa © Adam Davy (dpa) Wimbledon-Sieger 2021: Der Serbe Novak Djokovic. Foto: Adam Davy/PA Wire/dpa © Adam Davy (dpa)

Der Slowene Tadej Pogacar hat die 108. Tour de France gewonnen. Foto: Christophe Ena/AP/dpa © Christophe Ena (dpa) Der Slowene Tadej Pogacar hat die 108. Tour de France gewonnen. Foto: Christophe Ena/AP/dpa © Christophe Ena (dpa)

Alexander Zverev präsentiert stolz die Goldmedaille für den Sieg im Tennis-Einzel bei den Sommerspielen in Tokio. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa © Jan Woitas (dpa) Alexander Zverev präsentiert stolz die Goldmedaille für den Sieg im Tennis-Einzel bei den Sommerspielen in Tokio. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa © Jan Woitas (dpa)

Der Wechsel von Lionel Messi (M) zu Paris Saint-Germain ist über die Bühne gegangen und der Star versetzt Fußball-Frankreich in Ekstase. Foto: Adrienne Surprenant/AP/dpa © Adrienne Surprenant (dpa) Der Wechsel von Lionel Messi (M) zu Paris Saint-Germain ist über die Bühne gegangen und der Star versetzt Fußball-Frankreich in Ekstase. Foto: Adrienne Surprenant/AP/dpa © Adrienne Surprenant (dpa)

Der ungeimpfte Bayern-Spieler Joshua Kimmich sorgt für Diskussion und infiziert sich dann auch mit dem Coronavirus. Foto: Sven Hoppe/dpa © Sven Hoppe (dpa) Der ungeimpfte Bayern-Spieler Joshua Kimmich sorgt für Diskussion und infiziert sich dann auch mit dem Coronavirus. Foto: Sven Hoppe/dpa © Sven Hoppe (dpa)