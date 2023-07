Cillian Murphy: «Oppenheimer» in 57 Tagen gedreht

Los Angeles (dpa) - Christopher Nolans Film «Oppenheimer» wurde nach einem schnellen Zeitplan gedreht. «Wir haben den Film unglaublich schnell gemacht. Wir haben ihn in 57 Tagen oder so gedreht», verriet Hauptdarsteller Cillian Murphy (47, «Peaky Blinders») im US-Podcast «WTF with Marc Maron». «Das Tempo war der Wahnsinn.»

Der düstere Thriller spielt während des Zweiten Weltkriegs, als Physiker J. Robert Oppenheimer (1904-1967) maßgeblich an der Entwicklung der Atombombe arbeitete. Neben Cillian Murphy sind in dem starbesetzten Drama unter anderem Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Rami Malek, Kenneth Branagh und Florence Pugh zu sehen. Kinostart in Deutschland ist der 20. Juli.

Regisseur Christopher Nolan (52) ist unter anderem für seine drei «Batman»-Filme bekannt. Doch auf Superhelden hat er wohl keine Lust mehr. Der französische Youtuber Hugo Travers stellte Nolan in einem Interview am Montag die Frage, ob dieser wieder einen Superheldenfilm machen würde. Der Regisseur antwortete kurz und knapp: «Nein.»