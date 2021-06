Clan-Krimi war beliebte Alternative zum EM-Fußball

Einschaltquoten

Berlin (dpa) - Wer sich am Montagabend nicht für die Fußball-Europameisterschaft interessierte, schaltete am häufigsten den Krimi im Zweiten ein. Der ZDF-Film «Gegen die Angst» mit Nadja Uhl und Dirk Borchardt widmete sich dem Thema Clan-Kriminalität.

4,63 Millionen Zuschauer (16,8 Prozent) schauten zu. Mit weitem Abstand führte allerdings das Erste, wo ab 21.00 Uhr 8,67 Millionen (32,6 Prozent) das Spiel Russland-Dänemark verfolgten. Zuvor hatten ab 20.15 Uhr bereits 5,62 Millionen (24,8 Prozent) die EM-Berichterstattung im Ersten verfolgt.

ZDFneo hatte den britischen Krimi «Inspector Barnaby: Die tote Königin» mit John Nettles im Programm, das wollten 1,71 Millionen (6,2 Prozent) sehen. Die RTL-Dokusoap «Undercover Boss» kam auf 1,39 Millionen (5,1 Prozent). Die Vox-Dokureihe «Goodbye Deutschland! Die Auswanderer» interessierte 1,18 Millionen (4,3 Prozent).

Für die amerikanische Sitcom «The Big Bang Theory» auf ProSieben konnten sich 870.000 Leute (3,3 Prozent) begeistern. Die Sat.1-Rankingshow «Guinness World Records: Die 33 extremsten Rekorde der Welt» kam auf 660.000 Zuschauer (2,4 Prozent).

Kabel eins strahlte die Actionkomödie «Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows» aus und erreichte damit 600.000 Menschen (2,2 Prozent). Die RTLzwei-Renoviershow «Die Schnäppchenhäuser Spezial» wollten 470.000 Leute (1,7 Prozent) sehen.

© dpa-infocom, dpa:210622-99-95275/2