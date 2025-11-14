Anzeige
Clara führt durch Hagen der 1920er Jahre
Hagen bekommt eine neue Stadtführerin. Ihr Name ist Clara und sie führt dank Virtueller Realität in das Hagen der goldenen Zwanziger.

Veröffentlicht: Mittwoch, 19.11.2025 16:09

Die neue Stadtführung soll die Geschichte der Stadt erlebbar machen. Clara ist eine 26-jährige junge Dame im türkisfarbenen Kleid, die als Künstlerin die Stadt Hagen in Zeichnungen festhalten soll. Der Führungsteilnehmer begleitet sie bei ihrem Gang durch die Stadt und lernt Hagen aus ihrer Sicht kennen. Dank aufwändiger 3D-Rekonstruktionen steht man so plötzlich vor längst abgerissenen Gebäuden wie der Stadthalle. Um das zu realisieren, arbeitet die Wirtschaftsentwicklung mit einer Dortmunder Firma für virtuelle Realität zusammen. Über Monate hinweg wurden dafür Archivfotos gesichtet und ausgewertet. Noch ist die Führung nicht fertig, los gehen soll es damit spätestens im Juli 2026. Finanziert wird das Projekt mit rund 270.000 Euro aus dem europäischen EFRE-Programm.

