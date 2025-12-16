Anzeige
Clown Kunta Bunt sammelt 2.300 Euro für die Sterntreppe
© Radio Hagen
Clown Kunta Bunt sammelt 2.300 Euro für die Sterntreppe

Mit Herz, Humor und Engagement hat der Hagener Künstler Clown Kunt A Bunt eine besondere Spendenaktion auf die Beine gestellt.

Veröffentlicht: Dienstag, 16.12.2025 09:52

Bei zahlreichen Auftritten im gesamten Stadtgebiet von Hagen verzichtete er bewusst auf Eintrittsgelder und bat stattdessen um freiwillige Spenden für den guten Zweck.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 2.300 Euro kamen zusammen und werden vollständig an die Sterntreppe gespendet. Die Spenden wurden direkt im Rahmen der Auftritte gesammelt – dort, wo Menschen zusammenkommen, lachen und sich begegnen.

Mit dieser Aktion verbindet Clown Kunta Bunt Kultur und soziales Engagement und setzt ein starkes Zeichen für Zusammenhalt und Unterstützung in der Stadt Hagen. Die Sterntreppe darf sich über eine Hilfe freuen, die aus vielen kleinen Beiträgen entstanden ist.


Spende an die Sterntreppe
