Cold Case der Hagener Polizei als Doku bei Magenta TV

Im Juni des Jahres 1997 hatte ein Motorradfahrer eine entkleidete Frauenleiche in einem Waldstück gefunden, Die Frau war vergewaltigt und stranguliert worden. Danach hat sie der Täter mit Benzin übergossen und angezündet. Laut DNA-Abgleich kommt der Vater der Frau als Täter oder Tatbeteiligter in Frage. Die Identität der Frau konnte bis heute nicht geklärt werden.

Vor drei Jahren wurde der Fall in die internationale Kampagne "Identify me" aufgenommen. Nun ist er Thema einer zweiteiligen Dokumentation für Magenta TV, an deren Produktion auch die Polizei Hagen beteiligt ist.