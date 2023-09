Eine Festnahme, 16 Jahre nach einem Mord an einer Stewardess in Velbert, 35 Jahre nach dem sogenannten Karnevalsmord in Köln gibt es eine Anklage gegen einen 56-jährigen und in Meerbusch läuft der Prozess im "Maisfeld Mord". Nur drei Beispiele von vielen alten Fällen, die von Polizei und Staatsanwaltschaft in letzter Zeit wieder aufgerollt wurden und eine neue, heiße Spur gebracht haben.

Gezielte Ermittlungen bei Cold Cases

Dass die Polizei in NRW in den vergangenen Monaten mehrere Fälle von Cold Cases gelöst hat, ist kein Zufall. Seit einigen Jahren wird gezielt in solchen Mordfällen nochmal neu ermittelt. Es gab bis vor einiger Zeit ein spezielles Ermittlerteam beim Landeskriminalamt. Das vor allem aus Polizisten, die aus dem Ruhestand zurückgeholt worden waren, bestand. Sie hatten den Auftrag, alte Fälle nochmal durchzuschauen. Gibt es neue technische Methoden, wie im Fall in Velbert oder andere neue Ermittlungsansätze haben sie die Fälle an ihre Kollegen weitergegeben. Insgesamt gibt es NRW-weit über 400 solcher Fälle, die die Polizei nochmal neu aufrollt.

Autoren: José Narciandi, David Müller