Collien Fernandes spricht über die Vorteile von Dating-Apps

Berlin (dpa) - Moderatorin und Schauspielerin Collien Fernandes probiert nach der Trennung von Christian Ulmen nach eigenen Angaben Dating-Apps aus. «Was ich als echten Vorteil der Apps empfinde, ist, dass man weiß, dass die Person dort ebenfalls sucht», sagte die 44-Jährige der «Zeit». «Wenn ich an der Käsetheke stehe und den Mann vor mir in der Schlange interessant finde, weiß ich nicht, ob der nicht vielleicht vergeben ist. Ich möchte in keiner Beziehung dazwischenfunken, daher würde ich niemals jemanden irgendwo ansprechen.»

Im September hatten Fernandes und ihr bisheriger Partner, Schauspieler Christian Ulmen, bekanntgegeben, nach 14 Ehejahren getrennt zu sein. Die beiden hatten 2011 geheiratet, ihre Tochter kam ein Jahr später zur Welt. Fernandes - die vor der Trennung noch Fernandes-Ulmen hieß - hat zuletzt immer wieder Einblicke in ihr neues Single-Leben gegeben.

Fernandes: Habe Foto mit Hautausschlag im Gesicht hochgeladen

Auf die Frage, wie Fernandes über die Apps wahrgenommen werden möchte, sagte sie: «Ich habe erst mal ein Bild hochgeladen, das mich mit Hautausschlag im Gesicht zeigt.» Sie habe sehr viele Allergien und Unverträglichkeiten. Bei Dreharbeiten achte sie auf ihre Ernährung. Doch in der freien Zeit sehe sie das lockerer, und das sehe man ihrer Haut dann auch an. «Ein neuer Partner fährt also mit dem Ausschlags-Gesicht in den Urlaub. Wenn der Mann damit ein Problem hat, haben wir ein Problem.»

Dass ihr feministische Themen am Herzen liegen, stehe ebenfalls «ganz oben in meiner Dating-Bio», so Fernandes. «Neben dem Pickel-Bild. Eine verpickelte Feministin. Das lieben die Männer. Nicht. Aber am Ende geht es ja darum, ob man zusammenpasst.» Sie wolle jemanden mit ernsten Absichten kennenlernen. «Auf One-Night-Stands habe ich gar keinen Bock.» Ob sie schon jemanden über die Apps getroffen hat? «Ich möchte dazu lieber nichts sagen», erklärte Fernandes. «Es geht immerhin um echte Menschen und echte Begegnungen.»