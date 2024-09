Comeback nach 29 Jahren - Mariella Ahrens wieder bei GZSZ

Berlin (dpa) - Langjährige Fans der RTL-Soap «Guten Zeiten, schlechte Zeiten» sehen im Herbst eine alte Bekannte auf den TV-Bildschirmen wieder. Mariella Ahrens kehrt am 25. Oktober nach fast 30 Jahren in die Serie zurück - und stiftet in ihrer alten Rolle als intrigante und kühle Elinor «gleich ordentlich Chaos», wie die 55-Jährige im Interview mit RTL erzählt. Als Ex des Serienfieslings Jo Gerner (Wolfgang Bahro) habe sie eine «eine unglaubliche Überraschung im Gepäck: In der Zwischenzeit hat sie ihm Zwillinge geboren, von denen Jo bisher nichts ahnte».

Ahrens begann 1995 als absolute Anfängerin ihre Schauspielkarriere bei GZSZ und war damals laut einem RTL-Sprecher mehrere Monate Teil des Casts. Mittlerweile stand sie für zahlreiche TV-Produktionen vor der Kamera und wirkte auch bei Theaterproduktionen mit.

Als die Anfrage für die GZSZ-Gastrolle gekommen sei, sei sie «sofort begeistert» gewesen, sagt sie. Seit ihrem Weggang habe sich die Arbeit am Set sehr professionalisiert. Über die frühere Arbeitsweise erzählt Ahrens: «Es wurde weitergedreht, auch wenn jemand sich verquatscht hatte oder Wände wackelten, wenn die Tür geschlossen wurde. Solche Dinge passieren heute nicht mehr.»

Das Wiedersehen mit ihrem alten Schauspielkollegen Bahro sei herzlich gewesen - ganz anders als das ihrer beiden Rollen in der Serie, wie sie verrät: «Jo Gerner wird geschockt sein, denn wir sind damals nicht im Guten auseinandergegangen.» Laut dem Sprecher wird Ahrens ab dem Start im Oktober einige Monate lang in ihrer Gastrolle in GZSZ-Folgen auftauchen.