Jürgen Bangert alias Elvis Eifel begrüßt euch an allen Terminen und führt durch den Abend. Bei seinen Tour-Terminen ist Jürgen Bangert natürlich nicht allein. Zu jedem Termin lädt er hochkarätige Gäste aus der Unterhaltungsszene ein. In Legden freut er sich auf Markus Krebs, Sascha Korf und Mirja Regensburg. Zusammen mit Jürgen Bangert werden sie das Dorf Münsterland zum Kochen bringen. Hier haben wir für euch die gesamte Übersicht. Außerdem gelangt ihr hier direkt zu den Tickets.

Die Termine

18. Oktober 2023

Dorf Münsterland, Legden

Adresse: Haidkamp 1, 48739 Legden

Beginn: 19.00 Uhr

Als Gastgeber begrüßt Jürgen Bangert: Markus Krebs, Sascha Korf und Mirja Regensburg

Tickets gibt es HIER

22. November 2023

Historische Stadthalle Wuppertal

Adresse: Johannisberg 40, 42103 Wuppertal

Beginn: 19.00 Uhr

Als Gastgeber begrüßt Jürgen Bangert: Atze Schröder, Ingrid Kühne, Abdelkarim

Tickets gibt es HIER

26. November 2023

Stadthalle Ahlen

Adresse: Westenmauer 10, 59227 Ahlen

Beginn: 19.00 Uhr

Als Gastgeber begrüßt Jürgen Bangert: Paul Panzer, Robbi Pawlik und Marcel Mann

Tickets gibt es HIER

Das ist das Comedy Camp

Das Comedy Camp ist wieder zurück. Die beliebte Tour geht im Herbst zum 15. Mal an den Start. Gastgeber Jürgen Bangert freut sich darauf, sein treues Publikum im Comedy Camp durch einen lustigen Abend zu führen und jede Menge Spaß zu machen. Als Telefonschreck Elvis Eifel kennt man ihn in NRW seit 20 Jahren aus dem Radio - seine Spaß-Anrufe sind mittlerweile berühmt berüchtigt. Im Jubiläumsjahr lässt Jürgen Bangert Elvis Eifel - den Meister des gepflegten Telefonstreichts - gerne auf der Bühne von der Kette. Es gilt dabei die goldene Regel: "Wer im Publikum sitzt, ist im geschützten Bereich und kann in diesem Moment nicht zu Hause angerufen werden".