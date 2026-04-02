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Comedy Camp Tour 2026
© Radio NRW
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Comedy Camp Tour 2026

Das Comedy Camp ist zurück: 2026 bringen wir euch die Tour wieder live auf die Bühne – mit bekannten Comedy-Acts, jeder Menge Humor und einem Abend, der für beste Stimmung sorgt.

Veröffentlicht: Donnerstag, 02.04.2026 09:18

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Mehrere Acts an einem Abend

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Beim Comedy Camp steht ein abwechslungsreiches Line-up auf der Bühne. Durch den Abend führt Gastgeber Jürgen Bangert. Freut euch auf unterschiedliche Comedy-Stile – von Alltagsgeschichten bis zu pointierten Beobachtungen.


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Alle Termine im Überblick

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Hier bringen wir das Comedy Camp 2026 zu euch:

Bergheim – 04. Oktober 2026

Duisburg – 14. Oktober 2026

Hamm – 24. Oktober 2026

Velbert – 26. Oktober 2026

Legden – 14. November 2026

Sichert euch jetzt hier eure Tickets für das Comedy Camp 2026.

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Die Termine im Detail

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Bergheim – 04. Oktober 2026

Wir starten die Comedy Camp Tour in Bergheim. Mit dabei sind unter anderem Bastian Bielendorfer, Ingrid Kühne und Hannes Höfer. Gemeinsam mit Gastgeber Jürgen Bangert erwartet euch ein abwechslungsreicher Abend mit verschiedenen Comedy-Stilen und jede Menge Lacher zum Auftakt der Tour.

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Duisburg – 14. Oktober 2026

Weiter geht’s in Duisburg: Auch hier bringen wir euch das Comedy Camp mit bekannten Acts wie Tony Bauer, Patrick Nederkoorn und Hannes Höfer auf die Bühne. Moderiert von Jürgen Bangert wird das ein Abend voller Humor und guter Stimmung.

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Comedy Camp Tour 2026
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Hamm – 24. Oktober 2026

In Hamm erwartet euch ein Abend mit Comedy von Atze Schröder, Mirja Regensburg und Hannes Höfer. Gemeinsam mit Gastgeber Jürgen Bangert sorgen sie für einen abwechslungsreichen Mix aus verschiedenen Programmen und jede Menge Unterhaltung.

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Comedy Camp Tour 2026
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Velbert – 26. Oktober 2026

Auch in Velbert macht das Comedy Camp Halt. Mit Kaya Yanar, Laura Brummer und Hannes Höfer stehen bekannte Gesichter der Szene auf der Bühne. Durch den Abend führt Jürgen Bangert, der euch durch die Show begleitet.

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Comedy Camp Tour 2026
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Legden / Dorf Münsterland – 14. November 2026

Zum Abschluss der Tour geht es ins Dorf Münsterland nach Legden. Auch hier mit dabei: Mirja Bös, Fabian Lampert und Hannes Höfer. Gemeinsam mit Gastgeber Jürgen Bangert wird das Finale nochmal ein echtes Highlight der Tour.

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