Comedypreis an ukrainische Stand-up-Komikerin Olga Stetsenko

Köln (dpa) - Für den «bewegendsten Auftritt des Jahres» ist eine Stand-up-Komikerin aus der Ukraine mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet worden. Wie die Produktionsfirma Brainpool am Dienstag mitteilte, erhielt Comedienne Olga Stetsenko den Sonderpreis am Montagabend bei der Aufzeichnung der Sat.1-Sendung «Die besten Comedians Deutschlands» im Kölner E-Werk.

Olga Stetsenko ist Lehrerin in der Ukraine und war zum ersten Mal in der Comedyshow des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu sehen. «Die 37-Jährige hat in wenigen Tagen ihr Set ins Deutsche übersetzt, um den Zuschauerinnen und Zuschauern in Köln ihre Gags präsentieren zu können. Diese waren vollkommen begeistert», hieß es zur Begründung.

Olga Stetsenko reagierte mit großer Freude auf den Preis: «Es war wirklich unerwartet und hat mich tief berührt. Es ist eine große Ehre, hier zu sein und so einen Preis zu bekommen. Ich glaube viele deutsche Comedians träumen davon und ich hatte einfach Glück.»

Beim Deutschen Comedypreis gebe es dieses Jahr Veränderungen, heißt es in der Mitteilung. «Mit dem neuen Konzept will das Cologne Comedy Festival die Preisverleihung moderner und vielfältiger gestalten.» Die Auszeichnungen werden dieses Jahr nicht in einer einzigen TV-Gala verliehen, sondern über das Festival und verschiedene Aufzeichnungen verteilt. Ein Schwerpunkt wird dabei im Besonderen auf den Bereich Live-Comedy gelegt. Der Deutsche Comedypreis wird in diesem Jahr etwa in den Kategorien «Sonderpreis», «Ehrenpreis» und «Erfolgreichste Bühnenkünstlerin/Erfolgreichster Bühnenkünstler» überreicht.