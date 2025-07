Commissario Brunetti, ein Sturz und die «Ewige Jugend»

Verbrechen vor wunderschöner Kulisse - das bieten die Filme nach den Krimis von Donna Leon. Ihr Commissario Brunetti ermittelt in Venedig. In «Ewige Jugend» geht es um einen Sturz in einen Kanal.

© Nicolas Maack/ARD Degeto/Programmplanung und P/dpa