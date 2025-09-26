Container für Cunoschüler

Ein solcher größerer Interimsstandort soll entstehen, weil die Brandschutzmängel in den ursprünglichen Gebäudeteilen stellenweise so massiv sind, daß erhebliche Sanierungsmaßnahmen bis hin zum Abriß nötig sind. Einige Räume können zwar bald wieder genutzt werden, weil außen liegende Fluchttreppen angebracht werden. Das reicht allerdings längst nicht für alle aus. Der Rat hat außerdem beschlossen, 500 zusätzliche I-Pads für Cunoschülerinnen und Schüler anzuschaffen, damit alle die Chance bekommen, am Distanzunterricht teilzunehmen.