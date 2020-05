Coole Idee: Textildruckerei stellt Masken mit deinem Gesicht her

"Eindruck": So heißt die Hamburger Textildruckerei, die zurzeit auf sich aufmerksam macht. Sie stellt nämlich Atemschutzmasken her, auf denen das Gesicht des jeweiligen Bestellers aufgedruckt ist. Für 19,90 Euro bietet Eindruck diese besondere Maske an.

Wie das geht, ist auch ziemlich einfach: Einfach ein Foto von sich machen und es per Mail an "Winterhude@eindruck-hh.de" schicken. Die persönliche "Gesichtsmaske" wird anschließend von der Hamburger Textildruckerei angefertigt und einem zugeschickt. Ab sofort können also alle Menschen das eigene Lächeln beim Einkaufen oder allgemein in der Öffentlichkeit nicht nur mehr erahnen, sondern auch wieder sehen. Mehr Infos bekommt ihr auf der Webseite von "Eindruck": Hier geht's zur Webseite.