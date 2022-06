Corona dezimiert Tour de Suisse - Wlassow holt Tagessieg

Mehrere Corona-Fälle haben das Teilnehmerfeld der 85. Tour de Suisse der Radprofis erheblich dezimiert. So trat das niederländische Jumbo-Visma-Team am Donnerstag nicht mehr zum Start der fünften Etappe in Ambri an.

© Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa