Corona-Fall bei Würzburger Kickers: Zwei Spiele fallen aus

Team in Quarantäne

Würzburg (dpa) - Nach einem Corona-Fall bei den Würzburger Kickers sind die letzten beiden Zweitligaspiele der Unterfranken in diesem Fußball-Jahr abgesagt worden.

Wie der Tabellenletzte mitteilte, ist ein Mitglied des Funktionsteams der Lizenzspieler-Mannschaft positiv auf das Coronavirus getestet worden. Details zur Person wurden nicht genannt.

Das Gesundheitsamt Würzburg hat demnach für das Profi-Team «bis auf Weiteres» Quarantäne angeordnet. Damit wurde sowohl die für Mittwochabend (18.30 Uhr) angesetzt Partie gegen den FC St. Pauli als auch das Gastspiel beim SV Darmstadt 98 am Samstag (13.00 Uhr) abgesagt. Planmäßig sollen die Kickers am 2. Januar (13.00 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den Karlsruher SC wieder ins neue Jahr starten.

«Die Mannschaft war total fokussiert auf das heutige Spiel, wir sind aufgrund des hohen Stellenwerts der heutigen Begegnung gegen den FC St. Pauli gestern sogar extra in unser Team-Hotel gegangen», sagte der Würzburger Sportvorstand Sebastian Schuppan. «Aber es ist absolut diskussionslos und es steht außer Frage, dass die Gesundheit aller Beteiligten an erster Stelle steht. Wir sind uns als Verein unserer großen gesellschaftlichen Verantwortung und vor allem auch in diesen Tagen unserer sozialen Vorbildfunktion bewusst.»

Die Würzburger stehen nach eigenen Angaben wegen einer Neuansetzung weiter mit dem Gesundheitsamt Würzburg und der Deutschen Fußball Liga im Austausch.

In dieser Zweitligasaison mussten wegen Corona-Fällen Spiele bereits neu angesetzt werden. Das betraf die Partien Hamburger SV gegen Erzgebirge Aue (3:0) und VfL Osnabrück gegen Darmstadt (1:1).

© dpa-infocom, dpa:201216-99-713229/4