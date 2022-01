Corona-positiv: Skeletonis Jungk und Neise bangen um Olympia

St. Moritz (dpa) - Die deutschen Skeletonis Hannah Neise und Axel Jungk müssen nach positiven Coronatests um die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Peking bangen. Beide wurden nach dem Weltcupfinale in St. Moritz in der Vorwoche positiv getestet.

© Caroline SeidSeidel-Dißmannel (dpa)