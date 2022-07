Corona-Regeln an Kitas

Die Kinder bekommen zum Start ins neue Kitajahr zwei Tests pro Woche nach Hause. Dabei wird es sich um Lollitests handeln, sagt die Ministerin. Und die Tests müssen nur verwendet werden, wenn das Kind typische Corona-Symptome hat. Ansonsten muss nicht getestet werden. Eine weitere Neuerung: Die Kitas dürfen die Betreuung verweigern, wenn es einen Corona-Verdacht gibt. Es ist zwar schon jetzt so, dass wenn ein Kind krank ist, es von den Eltern abgeholt werden sollte. Aber bei Husten, Fieber und anderen klassischen Corona-Symptome dürfen die Kinder in Zukunft von der Betreuung ausgeschlossen werden, bis sie einen negativen Test vorweisen können, sagt Familienministerin Paul. Der darf dann auch Zuhause gemacht werden. Man setzte auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Eltern und Einrichtungen, so Paul. Das Recht für Erzieherinnen und Kita-Träger, Kinder solange auszuschließen, bis sie einen negativen Test vorweisen, soll in der neuen Coronaschutzverordnung verankert werden.

Autor: José Narciandi