Impfpflicht wackelt

Wackelt die geplante Impfpflicht? Der Widerstand wird jedenfalls größer. Besonders die FDB aber auch Teile der SPD haben Zweifel an der Wirksamkeit einer Impfpflicht: Bundesjustizminister Buschmann bei n-tv: "Die entscheidende Frage ist wirklich: wollen wir alle Menschen dazu verpflichten, und was machen wir mit den Menschen, die das dann wirklich beharrlich nicht wollen…?" Auch in Österreich gibt es ähnliche Bedenken gegen die geplante Impfpflicht dort. Italien dagegen führt sie für über 50-Jährige ein.

Kürzere Quarantänezeiten

Vor der Bund-Länder-Schalte morgen zeichnet sich jetzt schon ab, dass die Quarantänezeiten in systemrelevanten Berufen verkürzt werden- verbunden mit PCR-Tests zum Freitesten. Aber kommen da möglicherweise auch neue Kontaktbeschränkungen dazu? Die hat Bundesgesundheitsminister Lauterbach jetzt ins Spiel gebracht. Lauterbach im Zweiten: "Also ich glaube, dass wir jetzt vor der großen Omikron-Welle, die wir ja versuchen abzuwenden oder abzuschwächen, dass wir da nochmal über Kontaktbegrenzungen reden müssen, wir werden wahrscheinlich noch einmal zulegen müssen." Lauterbach appelliert auch an die Länder, eine Maskenpflicht an Schulen einzuführen, bzw. sie beizubehalten.

Gerichtskrimi um Djokovic

Die Australienreise von Tennis-Superstar Novak Djokovic wird jetzt zum Gerichtskrimi. Heute Vormittag unserer Zeit gab es eine Anhörung vor Gericht wegen seines stornierten Visums. Ergebnis: der Weltranglistenerste darf nach seinem Einspruch gegen die Abschiebung bis Montag in einem Hotel für Ausreisepflichtige in Melbourne bleiben. Das Visum war abgelehnt worden, weil Djokovic vermutlich ungeimpft ist und keine Belege für eine geforderte Ausnahme von der Impfpflicht vorlegen konnte. Australiens Regierungschef Morrisson: "Jeder muss beweisen, warum man nicht geimpft werden konnte. Er konnte diesen Beweis nicht liefern." Am Montag gibt es einen neuen Anhörungstermin. Bis dahin wollen Djokovic Anwälte Unterlagen vorlegen, so dass der Serbe doch noch am ersten Grand Slam Turniers des Jahres teilnehmen darf. Derweil haben die meisten Kollegen wie Raffael Nadal wenig Verständnis für den vermutlich ungeimpften Djokovic: "Es tut mir leid für ihn", so Nadal. "Aber er kannte die Bedingungen seit Monaten, er ist selbst verantwortlich für seine Entscheidungen, wenn du geimpft bist, kannst du bei den Australien Open und überall spielen. Die Welt hat genug gelitten, um sich nicht an die Regeln zu halten". Djokovic Titelverteidigung bei den Australien Open wird jetzt wohl zu einem 5-Satz-Krimi vor Gericht.

Unser Update zur Coronakrise

