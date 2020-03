Coronakrise: Netflix drosselt Datenübermittlung in Europa

Los Gatos/Brüssel (dpa) - Netflix wird die Datenmengen in seinem Video-Streamingdienst in Europa zunächst für 30 Tage drosseln, um die Netze in der Coronavirus-Krise zu entlasten. Der Marktführer reagiert damit auf einen Aufruf von EU-Kommissar Thierry Breton.

© Alexander Heinl (dpa)