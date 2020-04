Coronazahlen in Hagen: Kurve flacht ab

Mittlerweile haben wir deutlich mehr Hagener, die Corona bereits überstanden haben als aktuell an Corona Erkrankte. 93 Hagener sind nachgewiesermaßen wieder gesund. 78 sind aktuell krank. Das Hagener Gesundheitsamt notiert einen Fall, der neu erkrankt ist.

Die Zahl der Gesamtfälle steigt längst nicht mehr so schnell an. Offensichtlich haben die Coronaschutzmaßnahmen auch in bislang Hagen Erfolg.

Infos: https://www.hagen.de/web/de/hagen_de/01/0111/011101/aktuelle_infos_aus_hagen.html