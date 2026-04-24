Countdown zur IGA 27

Auch andere Städte im Ruhrgebiet verwirklichen im Moment Projekte: In Wetter etwa wird die Burgruine saniert, in Witten geht es um die Zeche Nachtigall und in Hattingen um den Gethmannschen Garten, der aufwendig modernisiert wird.

Das Gesamtprojekt IGA ist sehr groß angelegt und zieht sich komplett durch das Ruhrgebiet - es geht also darum, einer ganzen Region Strahlkraft zu verleihen und dafür zu werben. Startschuss ist in genau einem Jahr: am 23ten April 2027.