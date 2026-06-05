Cuno 2 Berufskolleg Podcast

Im Cuno 2 Berufskolleg hat das zweite Ausbildungsjahr der Mediengestaltung einen Podcast entwickelt. Die jungen Leute sprechen über ihre Erfahrungen und Tipps im Bereich Mediengestaltung, aber auch über andere Themen.

Vanessa, Schülerin der Podcastklasse erzählt, was das Ziel des Podcasts ist.