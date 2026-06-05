Cuno 2 Berufskolleg Podcast
Im Cuno 2 Berufskolleg hat das zweite Ausbildungsjahr der Mediengestaltung einen Podcast entwickelt. Die jungen Leute sprechen über ihre Erfahrungen und Tipps im Bereich Mediengestaltung, aber auch über andere Themen.
Vanessa, Schülerin der Podcastklasse erzählt, was das Ziel des Podcasts ist.
Veröffentlicht: Freitag, 05.06.2026 13:03
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Wer den Podcast Cuno 2 Medienflur hören will, sollte in den kommenden Wochen auf Spotify reinhören. Das ist nämlich das Ziel, den Podcast öffentlich zu machen.
Zum Thema gibt es auch einen Beitrag in unserem Programm - der ist hier:
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