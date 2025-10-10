CUNO I und II wieder frei

Was ab dem 3. November wieder freigegeben wird, sind die KFZ- und die Holzwerkstatt, sowie die Metallwerkstätten im Obergeschoss. Und etwas später, nämlich ab dem 17. November sind die Gebäudeteile B und D wieder frei. Trotzdem werden viele Schüler für einige Zeit anderswo zum Unterricht gehen müssen. Dafür gibt es vier Räume und drei Werkstätten bei der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer, weitere elf Räume plus Büros im Schulzentrum Wehringhausen. Auch die Hauptschule Hohenlimburg stellt 15 Räume für den Unterricht zur Verfügung, dazu kommen noch zwei weitere Räume in der Kaufmannschule II.