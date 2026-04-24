Cuno I+II: Neubau am Höing

Zur Auswahl standen etwa auch Grundstücke auf der Westside, an der Rehstraße oder das alte Zwieback-Brandtgebäude. Dort wäre der Neubau noch einmal deutlich teurer. Zudem hätten sie nur Platz für eine Berufsschule geboten.

Die bisherigen Gebäude mussten im vergangenen Sommer zur Beseitigung von Brandschutzmängeln geschlossen werden. Dabei waren weitere Mängel am Gebäude sichtbar geworden. Das Gutachten hatte auch ergeben, dass ein Neubau sinnvoller ist als eine Sanierung.

In den nächsten Wochen diskutiert die Politik diesen Vorschlag. Am 11. Mai wird es dazu eine Bürgerinformation geben.

Sollte der Vorschlag verwirklicht werden, kann die Cuno im zweiten Halbjahr 2031 den Betrieb am neuen Standort aufnehmen.