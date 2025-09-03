Cuno: Initiative Ausbildungskonsens schlägt Alarm

In Sachen Cuno-Berufskolleg schlägt auch die Initiative Ausbildungskonsens Alarm. Die Situation gefährde die berufliche Bildung und damit die Fachkräftesicherung in der Region. Gefordert wird eine schnelle Lösung für Präsenzunterricht. Ein Großteil der Gebäude von Cuno I und sind aus Brandschutzgründen direkt zum Schulstart nach den Sommerferien geschlossen worden, betroffen sind 3000 Jugendliche. Monatelanger Distanzunterricht müsse verhindert werden. Der regionale Ausbildungskonsens vereint 20 Ausbildungspartner aus der Region und fordert schnelle und konkrete Schritte: Eine rasche Wiedereröffnung der Schulen, die Bereitstellung geeigneter Ersatzräume für Präsenzunterricht, dezentrale Unterrichtsangebote, ein kurzfristiges Spitzengespräch sowie einen Runden Tisch „Berufsschulen“, um zukünftige Risiken besser in den Griff zu bekommen.

© Alex Talash