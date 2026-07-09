Cuno von allen Seiten gesehen

Die Schüler konnte nah den Ferien nicht wieder in die Räume und mussten ausweichen oder Onlineunterricht machen. Die Stadt stand vor der Alternative "Sanierung oder Neubau" und favorisierte den Neubau am Höing, das rief dort Proteste hervor.

Nachdem es weitere Proteste gab - auch aus Reihen der politischen Parteienlandschaft - hat Oberbürgermeister Rehbein ein Moratorium verhängt: Man müsse die Einwände erst prüfen.

Eine Perspektive ist übrigens: Die Cunoschule ist mit ihrem Ausbildungsangebot ein wichtiger Faktor für Hagens Firmen, die qualifizierten Nachwuchs suchen.

Wir beleuchten die Situation um die Cuno in drei Beiträgen: