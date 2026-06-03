Cunoneubau: Diskussion vertagt

Der Cunoneubau sei eines der bedeutendsten Bauvorhaben der Stadt. Und da sei eine Akzeptanz bei den Hagenern und eine stabile Mehrheit wichtig.

Die Stadtverwaltung und das Ingenieurbüro Sommer & Drees hatten für einen Neubau plädiert und den Standort Ischeland favorisiert.

Die politischen Gremien haben das Thema zwar alle schon beraten - aber alle nur in erster Lesung. Außerdem gab es bereits eine Bürgerdiskussion zum Thema.

Einwände wie die Verkehrs- und Parksituaton am Ischeland, Alternativstandorte etwa nahe der Fernuni und eine zweite Meinung zum Sinn einer Sanierung des alten Gebäudes müssten gründlich geprüft werden.

Nach der Sommerpause sollen die Beratungen dann weitergehen.