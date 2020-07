Curtius: DFB-Akademie wird wie geplant 2021 fertig

Frankfurt/Main (dpa) - Der Neubau der DFB-Akademie in Frankfurt am Main soll wie geplant Ende 2021 fertiggestellt werden. Dies sagte Generalsekretär Friedrich Curtius bei einer Baustellenbegehung in Frankfurt.

© Arne Dedert (dpa)