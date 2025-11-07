Cybermobbing: Auch Erwachsene immer häufiger betroffen

Eine aktuelle Studie zeigt, dass Mobbing und Cybermobbing zunehmend auch Erwachsene betrifft. Laut dem Vorsitzenden des Bündnisses gegen Cybermobbing, Uwe Leest, sind mittlerweile 19 Millionen Menschen zwischen 18 und 65 Jahren Opfer von Mobbing geworden – sei es am Arbeitsplatz, in der Freizeit, im Freundeskreis oder online. Die Ergebnisse der Untersuchung wurden anlässlich des Internationalen Tags gegen Gewalt und Mobbing in Berlin vorgestellt.

Besonders betroffen ist die sogenannte "Generation Smartphone", also junge Erwachsene, die gerade ins Berufsleben starten. Laut Leest wird das in der Jugend erlernte negative Verhalten häufig in die Arbeitswelt übertragen, da es in der Vergangenheit oft nicht geahndet wurde. Er kritisiert, dass die Gesellschaft zu wenig gegen Mobbing unternehme und fordert ein entschiedeneres Vorgehen.