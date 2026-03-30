Dachsanierungen am Kunstquartier beginnen

Um dieses Vorhaben zügig umzusetzen, hatten am Dienstag, 24. März, mit der Anlieferung der Bauzäune die ersten vorbereitenden Arbeiten der Sanierung begonnen.

Daran anknüpfend erfolgten am 25. März, und am Donnerstag, 26. März, die Anlieferung des Edelsplitts sowie Untergrundvorbereitungen für die Stahlplatten. Aus dem Edelsplitt entsteht eine Bettungsschicht für die Stahlplatten, um einen ebenen Untergrund für die Lastverteilungsplatten sowie eine optimale Lastabtragung in den Baugrund zu gewährleisten. Diese Ausgleichsschicht dient gleichzeitig dem Ausgleich vorhandener Unebenheiten im Pflasterbereich. Zeitgleich wurde im Bereich des Haupteingangs zum Kunstquartier ein Teil der Erde aus der Baumscheibe abgetragen und durch verdichteten Schotter ersetzt. Am Freitag, 27. März, wurden die Stahlplatten angeliefert und auf den jeweiligen vorbereiteten Untergrund aufgelegt.

Nach diesen vorbereitenden Arbeiten beginnt am Montag, 30. März, die Montage der Fundamentgerüste im rückwärtigen Bereich des Foyers (Mariengasse) und nimmt voraussichtlich fünf Arbeitstage in Anspruch. Vor dem Aufbau des Gerüsts vor dem Haupteingang ist es erforderlich, den Museumseingang in den hinteren Bereich zu verlegen. Damit der derzeitige Notausgang temporär als Haupteingang genutzt werden kann, errichtet eine Fachfirma eine Holzrampe über die hintere Baumscheibe. Die vollständige Montage beider Fundamentgerüste – Haupteingang und Notausgang – dauert voraussichtlich bis Donnerstag, 16. April, an.

Über den weiteren Verlauf der Arbeiten wird die Stadt rechtzeitig informieren.